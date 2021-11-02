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  • В приютах закончился месяц «Черной кошки» и начался месяц «Взрослых собак»

В приютах закончился месяц «Черной кошки» и начался месяц «Взрослых собак»

Семилетний Бруно из Валгаского приюта. ФОТО: Varjupaikade MTÜ

Месяц «Черной кошки» стал традицией для Varjupaikade MTÜ, который в этом году проводится в восьмой раз. Кампания настолько популярна, что каждый октябрь количество животных, отправляющихся домой из приюта, удваивается. В этом году 60 черных и черно-белых кошек нашли свой настоящий дом благодаря кампании, проведенной Varjupaikade MTÜ. После проведения «Месяца черной кошки» начинается «Месяц собак 5+», когда приют поощряет людей давать новую возможность собакам преклонного возраста.

«Месяц "Черной кошки" прошел успешно и собрал большой интерес людей к нашим приютам. Приятно отметить, что благодаря этой кампании количество животных, нашедших свой дом, стремительно растет каждый октябрь. Если в обычные месяцы домой уходит около ста животных, то в октябре - 170 », - сказала менеджер по связям с общественностью Varjupaikade MTÜ Анни-Анете Мыйсамаа.

«Теперь, когда успешно прошел "Месяц черной кошки", мы можем начать отмечать "Месяц взрослой собаки" в ноябре. Уже третий год мы проводим собачью акцию 5+. Поскольку пожилые собаки часто несправедливо долго ждут своих людей в приюте, мы хотим призвать всех дать новую возможность собакам достойного возраста», - пояснила Мыйсамаа.

Девятилетняя Донна из Пярнуского приюта. ФОТО: Varjupaikade MTÜ

Люди часто опасаются проблем со здоровьем у пожилых собак, что может привести к большим финансовым затратам. По этой причине Varjupaikade MTÜ обещает разделить ответственность с новым владельцем, если у питомца, которого он заводит, было диагностировано хроническое заболевание, подлежащее лечению. Если хозяин больше не может содержать питомца, взятого из приюта, приют забирает его обратно под свою опеку. Фонд Rex Fund, который поддерживает людей, чьи любимцы из приюта нуждаются в серьезной ветеринарной помощи, но чья экономическая ситуация не позволяет этого, также может помочь в данной проблеме.

В 2019 году девять собак обрели дом благодаря кампании 5+ Varjupaikade MTÜ. Среди вернувшихся домой, Ясс пробыл в приюте дольше всех - без одного месяца три года. В ноябре прошлого года пять пожилых собак нашли новый дом благодаря этой кампании. Среди них Сэм, который почти год ждал свою новую семью в приюте. В ноябре каждая собака старше пяти лет получит подарочный набор для пожилых собак от Royal Canin, когда они отправятся домой из приюта.

Посмотрите всех собак, участвующих в кампании, здесь.

Varjupaikade MTÜ объединяет шесть приютов: в Ляэнемаа, Пярну, Таллинне, Валге, Вильянди и Выру. Ежегодно общественная организация заботится примерно о 3000 животных.

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