В приютах закончился месяц «Черной кошки» и начался месяц «Взрослых собак»
Месяц «Черной кошки» стал традицией для Varjupaikade MTÜ, который в этом году проводится в восьмой раз. Кампания настолько популярна, что каждый октябрь количество животных, отправляющихся домой из приюта, удваивается. В этом году 60 черных и черно-белых кошек нашли свой настоящий дом благодаря кампании, проведенной Varjupaikade MTÜ. После проведения «Месяца черной кошки» начинается «Месяц собак 5+», когда приют поощряет людей давать новую возможность собакам преклонного возраста.