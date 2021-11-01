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Вблизи эстонско-российской границы диагностировали оспу овец и коз

Овцы. Снимок иллюстративный. ФОТО: Elmo Riig

В начале октября примерно в 60 километрах от Эстонии — в Волосовском районе Ленинградской области в России — в стаде из 120 овец диагностировали оспу овец и коз. Забили 60 овец.

По словам руководителя отдела здоровья и благополучия животных Сельскохозяйственного и продовольственного департамента Олева Калда, в случае оспы овец и коз речь идет о крайне опасном заболевании животных. «Оспа овец и коз — это очень заразное и остро протекающее заболевание, которое характеризует гнойная сыпь на коже и слизистых оболочках. Лечение заболевания отсутствует, и поэтому все инфицированные животные должны быть забиты, чтобы ограничить распространение болезни и предотвратить большой экономический ущерб», - объяснил Калда.

Импорта овец и коз из Россию в Эстонию не происходит, но заболевание может распространяться через зараженное оборудование, транспортные средства, корм и подстилку. «Мы видим, что заболевание опасно приблизилась к Эстонии. В 2019 году то же заболевание было диагностировано примерно в ста километрах от Эстонии. Поэтому владельцы овец и коз должны соблюдать необходимые меры биобезопасности, чтобы избежать худшего», - описал Калда.

При подозрении на заболевании животного следует сразу же обратиться к ветеринару.

Оспа овец и коз – вирусное контагиозное заболевание, характеризующееся лихорадкой, образование уплотнений и узелков, пузырьков на коже, наличием поражений внутренних органов. Люди оспой овец и коз не заболевают.

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