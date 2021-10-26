Фото ⟩ «Они никогда не видели дневного света»: в Эстонии обнаружена очередная фабрика по разведению щенков
Несколько месяцев назад приют Varjupaikade MTÜ поделился ужасающей историей о 27-ми собаках, похожих на доберманов, которые были спасены из ужасных условий. К сожалению, защитники животных часто оказываются на таких фабриках по разведению щенков. В очередной раз, под руководством работников приюта, зоозащитники спасают собак от рук заводчиков - на этот раз это собаки, похожие на колли, всего их 25.