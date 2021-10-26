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  • «Они никогда не видели дневного света»: в Эстонии обнаружена очередная фабрика по разведению щенков

Фото ⟩ «Они никогда не видели дневного света»: в Эстонии обнаружена очередная фабрика по разведению щенков

Несколько месяцев назад приют Varjupaikade MTÜ поделился ужасающей историей о 27-ми собаках, похожих на доберманов, которые были спасены из ужасных условий. К сожалению, защитники животных часто оказываются на таких фабриках по разведению щенков. В очередной раз, под руководством работников приюта, зоозащитники спасают собак от рук заводчиков - на этот раз это собаки, похожие на колли, всего их 25.

Никто из собак не получал должного лечения, а их состояние здоровья было крайне слабым: у них были как внутренние, так и внешние паразиты, их тела были покрыты ранами, полученными в результате драк. Многие из животных слепые или частично слепые, а также у многих наследственная недостаточность сердечного клапана.

«Когда, благодаря наводке, работник Сельскохозяйственного и продовольственного департамента вместе с работником приюта прибыли на место в деревню Пярнуского уезда, открылось печальное зрелище. Все вокруг было в грязи и покрыто фекалиями, комнаты были абсолютно изолированы от света, собаки были сбиты с толку и встревожены. Они, вероятно, никогда и не видели дневного света и не выходили на улицу, - прокомментировала Анни Анете Мыйсамаа, менеджер по связям с общественностью Varjupaikade MTÜ. - В спасенной компании 13 взрослых собак и 12 щенков. К счастью, собаки теперь в надежных руках, и работники приюта ежедневно занимаются их проблемами поведения и здоровья. Мы также очень надеемся на поддержку хороших людей, чтобы как можно скорее обеспечить необходимое лечение для всех собак».

В общей сложности 36 собак были переданы от недобросовестного хозяина в Сельскохозяйственный и продовольственный департамент. О шести из них скоро позаботятся другие организации по защите животных. К сожалению, здоровье пяти собак было настолько критическим, что они не выдержали - двое из них умерли, а троих пришлось усыпить.

На фабриках по разведению щенков жертвуют здоровьем животных в пользу денег. В таких местах животные не социализируются, им не оказывается необходимая медицинская помощь, и животные, как правило, не имеют соответствующих документов, им не делают чипы и не вакцинируют.

Покупатель животного не видит ужасных условий, из которых прибыл его новый член семьи, потому что заводчики щенков часто встречают покупателя животного в общественном месте или даже продают щенков на рынке.

Если Вы заметили что-либо подобное, сообщите об этом в Сельскохозяйственный и продовольственный департамент. Благодаря одному указанию многие беспомощные животные могут избежать ужасных условий.

Приют Varjupaikade MTÜ начал благотворительную кампанию и просит хороших людей помочь оплатить лечение и операции пострадавшим собакам.

Как помочь собакам, можно узнать на сайте приюта varjupaik.ee

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