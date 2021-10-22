Помогите найти собаку!

Эта похожая на лисичку девочка, окрас – цвета осенней листвы (золотисто-коричнево -белая), размером с небольшую колли, убежала поздним вечером 17 октября в Тарту, куда она буквально только что переехала из Таллинна в новый дом. Собака с непростой судьбой и израненной душой, пережившая предательство и безразличие людей. В начале октября Сяру взяло под защиту Эстонское общество защиты животных (Eesti Loomakaitse Liit). До этого – в течение примерно полугода – она скиталась между Таллинном и Маарду.