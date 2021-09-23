В Лаагри спасли собаку, которую хозяин бросил на произвол судьбы

В начале сентября в Общество защиты животных (Eesti Loomakaitse Selts) поступило сообщение о находящейся в Лаагри собаке, у которой нет будки и которая живет на короткой цепи. Прибывший на место доброволец нашел апатичную собаку, которая еле держалась на ногах. «Картина была гораздо серьезнее, чем нам рассказывали. Собака была очень худой, лапа травмирована, глаз гноился, нет ни еды, ни воды. Будка все-таки была, но в очень плохом состоянии», - написало общество в соцсетях.

Волонтер пытался найти хозяина собаки, но дома никого не было, а забитый письмами почтовый ящик и стоящая перед домом машина, покрытая паутиной, давали основания полагать, что в доме никого нет давно. Волонтер узнал у соседей номер телефона хозяина, но дозвониться до него не удалось.

После этого доброволец связался с Сельскохозяйственным и продовольственным департаментом, чтобы проинформировать чиновников о плохом состоянии собаки. «Сотрудник департамента сам прибыл на место, забрал собаку и доставил ее в Таллиннский приют для животных», - хвалит общество быструю реакцию чиновников на ситуацию.

В приюте проверили состояние здоровье собаки. Выяснилось, что собаке около 15 лет. Кроме того, ее задняя левая лапа была сильно воспалена и покрыта гнойными язвами.