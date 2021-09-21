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По Сетумаа бродит раненый медведь, который может быть опасен для людей

Фото иллюстративное. ФОТО: Rein Kuresoo

Полиция предупредила людей о том, что в окрестностях Рысна волости Сетумаа бродит раненый медведь, который вчера попал под машину и убежал в лес, пишет Postimees.

«Если кто-то встретит в этом районе хромающего медведя, обязательно следует держаться от него подальше, поскольку травмированное животное может находиться в состоянии шока от боли, злиться и быть опасным для людей», - сообщила Лыунаская префектура в социальных сетях.

О животном следует сообщить по телефону 1247.

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