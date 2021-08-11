Фото ⟩ Полы в фекалиях, маленькие клетки и темнота: 27 больных собак спасли от нерадивых хозяев

Спасательная операция началась после того, как Эстонское общество защиты животных получило информацию от бдительного гражданина. Благодаря сотрудничеству различных организаций по защите животных, Сельскохозяйственному и продовольственному департаменту и полиции, представители служб оперативно приехали на место, где содержались собаки. В доме, в котором содержались животные, не было свежего воздуха, полы были покрыты фекалиями, большинство крупных собак содержались парами в маленьких клетках и не имели доступа к питьевой воде. Кроме того, собак держали в темноте, потому что окна в доме были закрыты. Среди всего этого беспорядка были и маленькие щенки в возрасте около одного месяца.

«Зрелище было очень грустным. Сразу стало понятно, что собакам не оказывали необходимую медицинскую помощь - у одной из собак даже был перелом бедренной кости. В таком состоянии она заботилась о своих месячных щенках и кормила их. Обследование показало, что собака жила с переломом около месяца. Владельцы не имели никакого представления о состоянии собак. Среди спасенных собак были две беременные суки, которые позже, уже в приюте, ощенились, в общей сложности, 11 щенками. В настоящий момент персонал приюта работает изо всех сил, и мы надеемся на очень отзывчивых людей, которые смогут обеспечить необходимое лечение всем собакам », - сказала Анни Анете Мыйсамаа, менеджер по связям с общественностью Varjupaikade MTÜ.

«Сельскохозяйственный и продовольственный департамент выражает благодарность всем людям, которые сообщают в соответствующие инстанции о нуждающихся в помощи животных. Благодаря сотрудничеству различных организаций, нам удалось спасти животных из очень плохих условий, и у них есть возможность найти новый, безопасный дом,в котором о них будут заботиться », - сказала Тийна Кукк, главный специалист PTA по защите животных.