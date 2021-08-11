Фото ⟩ Полы в фекалиях, маленькие клетки и темнота: 27 больных собак спасли от нерадивых хозяев
В июне Сельскохозяйственный и продовольственный департамент в сотрудничестве с Varjupaikade MTÜ спасли в Ляэне-Вирумаа собак, похожих на доберманов, у которых отсутствовали нормальные условия для проживания, медицинская помощь и даже питьевая вода. Были спасены 27 собак: 14 взрослых и 13 щенков. В настоящее время они находятся в приюте Varjupaikade MTÜ, и персонал приюта прилагает все усилия, чтобы животные получили необходимое лечение и выздоровели.