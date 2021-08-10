Таллиннский зоопарк простился с любимцем посетителей
На прошлой неделе работники Таллиннского зоопарка приняли непростое решение – усыпить пожилого медвежьего макака Гришу, у которого были проблемы с сердцем, сообщает Rus.ERR.
На прошлой неделе работники Таллиннского зоопарка приняли непростое решение – усыпить пожилого медвежьего макака Гришу, у которого были проблемы с сердцем, сообщает Rus.ERR.
Гриша попал в Таллиннский зоопарк в 1996 году. Прежние владельцы купили его весной 1994-го в Москве, планируя оставить в детском кафе в Нарве. Из этого плана ничего не вышло, ведь макаки – не домашние животные.
Хозяева были рады, что Гриша попал в зоопарк, они ходили вместе с детьми, а позже и с внуками навещать его.