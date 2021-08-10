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Таллиннский зоопарк простился с любимцем посетителей

Макаки. Снимок иллюстративный. ФОТО: Oakland+Images/ Shutterstock

На прошлой неделе работники Таллиннского зоопарка приняли непростое решение – усыпить пожилого медвежьего макака Гришу, у которого были проблемы с сердцем, сообщает Rus.ERR.

Гриша попал в Таллиннский зоопарк в 1996 году. Прежние владельцы купили его весной 1994-го в Москве, планируя оставить в детском кафе в Нарве. Из этого плана ничего не вышло, ведь макаки – не домашние животные.

Хозяева были рады, что Гриша попал в зоопарк, они ходили вместе с детьми, а позже и с внуками навещать его.

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