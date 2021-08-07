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  • Возле эстонской границы латвийские лесорубы лицом к лицу столкнулись с медведем

Видео ⟩ Возле эстонской границы латвийские лесорубы лицом к лицу столкнулись с медведем

В Латвии, вокрестностях Вийциемской шишкосушилки (Vijciema čiekurkalte) - недалеко от границы с Эстонией - пильщики столкнулись с медведем. 

В распоряжение портала Apollo попало видео этой встречи, но автор ролика неизвестен.

Видео: Встреча с медведем 

На видео двое мужчин отправились к медведю ближе. Зверь, в свою очередь, отдыхал на поваленном дереве и не боялся людей. 

Один из мужчин на видео говорит, что медведь полакомился их едой.

Анонимный житель Вийциемской волости порталу Apollo сообщил, что несколько недель назад в округе шишкосушилки уже были замечены следы медведей. 

Напомним, поскольку жители страны все чаще выезжают отдыхать на природу, в прошлом году было получено больше всего сообщений о бурых медведях (Ursus arctos), и это одно из свидетельств того, что количество медведей в Латвии за последние годы увеличилось.

Начальник Департамента охраны природы (DAP) Гита Строде объясняет, что такое количество сообщений о медведях связано с тем, что люди отправляются на природу и отдыхают вдали от хоженых троп, а также все чаще используют различные гаджеты, например камеры наблюдения, возле кормушек для животных.

Как предотвратить встречу с медведем:

  • Во время прогулки ходите по тропам и дорогам;
  • Не мешайте своим поведением обитателям леса;
  • Внимательно наблюдайте за окружающей природой, чтобы вовремя заметить присутствие животного.

Если вы заметили медведя:

  • Не подходите к медведю, не пытайтесь его поймать, потрогать животное или его детенышей;
  • Как можно скорее, но не убегая, покиньте это место;
  • Не показывайте медведю спину - отступайте, повернувшись к нему лицом;
  • Не смотрите медведю в глаза - животное видит в этом вызов;
  • Ведите себя тихо, пока животное не продолжит двигаться.

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