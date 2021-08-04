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Полиция попрощалась со спасшим жизнь девушки героическим Тийсселем

Тийсель. ФОТО: Eesti politseikoerad Instagram

Департамент полиции и погранохраны сообщает на своей странице в Instagram, что служебная собака Тийссель из Восточной префектуры умерла в результате тяжелой болезни, пишет Postimees

Прошлой весной Тийссель присоединился к семье Рауля Бамберга, заслуженного кинолога Восточной префектуры. Когда Тийссель перешел на работу в полицию из тюремной службы, ему было уже пять лет. Взять взрослую собаку всегда нелегко, но под опытным крылом Рауля Тийссель хорошо освоился и вскоре подружился с другими щенками - Начо и Маузером.

За время своей непродолжительной полицейской службы Тийсселю удалось несколько раз найти больных или потерявшихся людей. Тийссель также неоднократно отыскивал наркотики.

Один из лучших примеров заслуг Тийсселя - весна 2020 года, когда он помог спасти жизнь девушки. В очень трудных обстоятельствах Тийссель и Рауль нашли девушку, ушедшую в лес с мрачными мыслями. В результате ей быстро помогли и спасли ее жизнь.

Тийссель был очень энергичной и хорошей собакой, которую, к сожалению, неожиданно поразила стремительно развивавшаяся тяжелая болезнь.

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