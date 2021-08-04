Полиция попрощалась со спасшим жизнь девушки героическим Тийсселем

Прошлой весной Тийссель присоединился к семье Рауля Бамберга, заслуженного кинолога Восточной префектуры. Когда Тийссель перешел на работу в полицию из тюремной службы, ему было уже пять лет. Взять взрослую собаку всегда нелегко, но под опытным крылом Рауля Тийссель хорошо освоился и вскоре подружился с другими щенками - Начо и Маузером.

За время своей непродолжительной полицейской службы Тийсселю удалось несколько раз найти больных или потерявшихся людей. Тийссель также неоднократно отыскивал наркотики.

Один из лучших примеров заслуг Тийсселя - весна 2020 года, когда он помог спасти жизнь девушки. В очень трудных обстоятельствах Тийссель и Рауль нашли девушку, ушедшую в лес с мрачными мыслями. В результате ей быстро помогли и спасли ее жизнь.