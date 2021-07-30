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В Ласнамяэ гадюка пыталась пробраться на заправочную станцию

Гадюка. Снимок иллюстративный. ФОТО: Erakogu/ Marek Segasaar

В четверг спасатели вернули в естественную срежу обитания гадюку, которая в Ласнамяэ пыталась пробраться на заправочную станцию.

Около 13:31 гадюка пыталась пробраться внутрь заправочной станции в Ласнамяэ, к тому времени, когда на место прибыли спасатели, она спряталась под поленницей у главного входа на станцию, сообщил в пятницу пресс-секретарь Пыхьяского спасательного центра.

Спасатели разобрали поленницу, поймали пресмыкающееся и вернули его в природу.

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