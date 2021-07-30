В Ласнамяэ гадюка пыталась пробраться на заправочную станцию

Около 13:31 гадюка пыталась пробраться внутрь заправочной станции в Ласнамяэ, к тому времени, когда на место прибыли спасатели, она спряталась под поленницей у главного входа на станцию, сообщил в пятницу пресс-секретарь Пыхьяского спасательного центра.