В Ласнамяэ гадюка пыталась пробраться на заправочную станцию
В четверг спасатели вернули в естественную срежу обитания гадюку, которая в Ласнамяэ пыталась пробраться на заправочную станцию.
В четверг спасатели вернули в естественную срежу обитания гадюку, которая в Ласнамяэ пыталась пробраться на заправочную станцию.
Около 13:31 гадюка пыталась пробраться внутрь заправочной станции в Ласнамяэ, к тому времени, когда на место прибыли спасатели, она спряталась под поленницей у главного входа на станцию, сообщил в пятницу пресс-секретарь Пыхьяского спасательного центра.
Спасатели разобрали поленницу, поймали пресмыкающееся и вернули его в природу.