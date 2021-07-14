Ученые изучают жизнь редких летучих мышей вблизи Линнамяэской гидроэлектростанции

Представители самоуправления Йыэляхтме неоднократно обращались в Департамент окружающей среды с просьбой защитить места обитания летучих мышей в этом районе, но до сих пор получали отказ. Несмотря на это, ученые по заказу волостного самоуправления продолжают исследования в районе плотины Линнамяэской гидроэлектростанции роли летучих мышей в местной фауне.

«Летучие мыши находятся под международной защитой. На основе двух исследований, проведенных по нашему заказу, в районе водохранилища Линнамяэ на реке Ягала были четко определены места обитания различных видов летучих мышей, - сказал глава волости Йыэляхтме Андрус Умбоя. - Департамент окружающей среды до сих пор не взял под защиту места обитания рукокрылых, обитающих в наших краях, и хочет ликвидировать водохранилище Линнамяэ, что неизбежно повлечет за собой уничтожение колоний летучих мышей, гнездящихся в этом районе».

По словам известного зоолога Матти Мазинга, летучие мыши – насекомоядные ночные животные, ведущие скрытый образ жизни, о которых бодрствующий днем человек знает относительно мало. «Зона нижнего течения реки Ягала, в нескольких километрах ниже и выше по течению, оказалась важным местом обитания эстонских летучих мышей, неотъемлемой частью которого являются реки Ягала и Йыэляхтме, плотинные озера, пруды, прибрежные леса и луга, а также, например, строения, где часто обитают летучие мыши и их летние колонии. Известно, что этот район является одним из главных мест летнего обитания летучих мышей в Северной Эстонии – здесь встречаются 12 из 14 известных в Эстонии видов», - сказал Матти Мазинг.

В рамках исследования среды обитания летучих мышей учеными в сотрудничестве с MTÜ Sicista Arenduskeskus установлены заказанные из Германии специальные домики для летучих мышей 2F Schwegler. «Благодаря им мы получаем ценный исследовательский материал, а также создаем для летучих мышей более благоприятные условия жизни», - отметил Матти Мазинг.

50 домиков, установленных в районе Линнамяэ проводившими полевые исследования специалистами, обойдутся волости почти в 8000 евро.

Плотина Линнамяэской гидроэлектростанции охраняется как памятник культуры вместе с поселениями и остатками древних хозяйств в этом районе, а недавно государство расширило охранную зону на все озеро Линнамяэ.