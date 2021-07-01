Нападение чаек закончилось для женщины переломом плеча

«Я часто катаюсь на велосипеде, занимаюсь спортом и веду активный образ жизни», - говорит Рийна Тамм, работающая в сфере медицины. В роковую субботу, утром 5 июня, она решила проехаться на велосипеде, но успела отъехать от дома лишь на 60 метров.

«Сначала я вообще не понимала, что на меня нападают птицы. Внезапно, когда они начали пикировать - одна спереди, другая сзади - я поняла, что они нападают на меня», - сказала Рийна. Птицы закричали, пролетели мимо женщины и испражнились на одежду. Тамм попыталась махать руками, чтобы отогнать чаек, но упала с велосипеда и сломала плечевую кость.

«Я вернулась домой и плакала, потому что у меня была такая сильная боль», - сказала Рийна, которой на руку установили фиксирующую шину. - Я была очень расстроена».

По словам Рийны, она часта ездит по этой дорожке, но впервые столкнулась с таким поведением со стороны птиц.«Конечно, в период гнездования птиц становится больше, но раньше они не нападали», - говорит она, добавляя, что теперь боится чаек.

«В конце концов, это довольно большие птицы, и когда они пикируют так близко к вам, это довольно страшно», - говорит Рийна.

По словам директора Эстонского орнитологического общества Каарела Выханду, птицы нападают на людей только для того, чтобы защитить своих птенцов. «Где-то рядом с дорожкой были неспособные летать птенцы чайки, поэтому птицы сочли, что человек представляет опасность и пытались его отпугнуть», - предположил Выханду, а также добавил, что птицы могут испражняться, чтобы отпугнуть человека.

«Обычно чайки только пикируют, но не клюют. Но это большие птицы, поэтому когда такая пролетает рядом, это может напугать. Жалко, что в этот раз все так плохо закончилось», - говорит глава орнитологического общества.

По словам Выханду, человек может держаться подальше от маленьких птенцов. «Даже если вы не видите птенцов, а птицы атакуют, просто отойдите от этого места. Птенцы многих птиц выходят из гнезда, не успев научиться летать, и могут выглядеть очень милыми и беспомощными. На самом деле родители следят за ними, и последнее, что им нужно, чтобы человек им помог», - говорит Выханду.

Заведующий бюро охотничьего дела и биоценоза водных экосистем Департамента окружающей среды Аймар Ракко дал совет: если птицы кружат над вами или нападают, как можно скорее отойдите подальше от этого места.

«Если птица уже начинает атаковать, стоит поднять руки или какой-либо предмет, например, зонтик или палку, чтобы птица не могла атаковать в голову», - говорит Ракко.

По словам Ракко, для того, чтобы птицы не гнездились в проходных местах или, например, ​во дворах школ и детских садов, еще в марте, до начала периода гнездования, стоит перемещать птиц из нежелательных мест гнездования в другие места.