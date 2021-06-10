Крайне заразный вирус птичьего гриппа попал в Таллиннский зоопарк

По словам заместителя гендиректора Сельскохозяйственно-продовольственного департамента Хеле-Май Саммель, весь зоопарк не будет закрыт. А именно, карантин установлен на одну часть зоопарка, где содержатся водоплавающие птицы, контактировавшие с инфицированной птицей.

«Зоопарк должен гарантировать, что вход в эту зону посторонним лицам будет запрещен. Также нужно обеспечить меры биобезопасности для предотвращения дальнейшего распространения вируса. Установленные нормы допускают различия при установлении ограничений для зоопарков и поэтому это открытие не повлечет за собой более масштабных ограничений для общества. Птиц, содержащихся в зоопарке, не убьют», - объяснила Саммель.

Гендиректор Таллиннского зоопарка Тийт Маран подтвердил, что зоопарк останется открытым, но для защиты всех его обитателей зона, где содержатся водоплавающие птицы, будет недоступна для гостей.

«Мы считаем важным благополучие и здоровье птиц и других животных Таллиннского зоопарка, поэтому мы следим за соблюдением всех требований биобезопасности, чтобы предотвратить передачу птичьего гриппа. Мы надеемся, что птичий грипп скоро покинет Эстонию, и мы сможем показать всех наших птиц посетителям», - сказал Маран.