В Таллинне любопытная белка проникла в квартиру, пришлось вызывать спасателей

В центр тревоги позвонил проживающий на восьмом этаже многоквартирного дома на Ыйсмяэ-теэ человек, в квартиру которого через открытое окно заскочила белка.



Белка прыгала по квартире и пряталась при любой возможности. Когда спасатели прибыли на место, испуганное животное настолько устало, что его удалось быстро поймать и выпустить на волю.