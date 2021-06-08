В Таллинне любопытная белка проникла в квартиру, пришлось вызывать спасателей
В понедельник после полудня в центр тревоги поступило сообщение о белке, которая через открытое окно попала в квартиру и не планировала ее покидать.
В понедельник после полудня в центр тревоги поступило сообщение о белке, которая через открытое окно попала в квартиру и не планировала ее покидать.
В центр тревоги позвонил проживающий на восьмом этаже многоквартирного дома на Ыйсмяэ-теэ человек, в квартиру которого через открытое окно заскочила белка.
Белка прыгала по квартире и пряталась при любой возможности. Когда спасатели прибыли на место, испуганное животное настолько устало, что его удалось быстро поймать и выпустить на волю.