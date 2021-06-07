Житель Эстонии на тропе здоровья встретился с медведем

Союз спортивных клубов Тюри сообщил, что в понедельник занимавшийся оздоровительным спортом встретил на тропе здоровья в лесу Толли медведя, пишет Järva Teataja.

«Во время бега спортсмен смотрел на медведя и в какой-то момент они смотрели друг на друга с расстояния 40 метров, а затем каждый побежал своей дорогой. Трудно сказать, где сейчас находится медведь. Будьте внимательны и бдительны», - предупреждает Союз спортивных клубов Тюри.

По оценке охотников, в лесах Эстонии обитают около 1000 медведей, при этом популяция медведей в очень хорошем состоянии. В предшествующие годы у медведей было достаточно еды, поскольку в лесах кабанов косила свиная чума. Медведь в Эстонии является промысловым зверем, отстрел которого ведут в местах, где они наносят вред человеку, а также для поддержания в медведях боязни людей. В 2020 году в Эстонии охотники застрелили в лесах 94 медведей.