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  • Житель Тарту помог семье уток перейти дорогу и сделал очаровательные снимки
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Галерея ⟩ Житель Тарту помог семье уток перейти дорогу и сделал очаровательные снимки

Читатель прислал в редакцию Tartu Postimees снимки семейства уток, которое пересекает тартускую улицу Пуйестеэ.

Автор снимков Каллар рассказал, что семейство уток перешло дорогу в районе перекрестка улиц Пуйесте и Раатузе, где довольно много машин. Он видел, как семья уток пыталась перейти дорогу, но на оживленной улице мать-утка и ее выводок могли попасть под колеса.

«Мы махали руками машинам, и сначала водители не понимали, что происходит, но остановились и тогда увидели. Очень здорово», - сказал Каллар, помогавший семье уток перейти дорогу.

Утка-мать пришла с выводоком из бывшего военного городка и направилась в центр города. Судя по всему, целью была река Эмайыги.

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