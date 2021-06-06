Галерея ⟩ Житель Тарту помог семье уток перейти дорогу и сделал очаровательные снимки
Читатель прислал в редакцию Tartu Postimees снимки семейства уток, которое пересекает тартускую улицу Пуйестеэ.
Читатель прислал в редакцию Tartu Postimees снимки семейства уток, которое пересекает тартускую улицу Пуйестеэ.
Автор снимков Каллар рассказал, что семейство уток перешло дорогу в районе перекрестка улиц Пуйесте и Раатузе, где довольно много машин. Он видел, как семья уток пыталась перейти дорогу, но на оживленной улице мать-утка и ее выводок могли попасть под колеса.
«Мы махали руками машинам, и сначала водители не понимали, что происходит, но остановились и тогда увидели. Очень здорово», - сказал Каллар, помогавший семье уток перейти дорогу.
Утка-мать пришла с выводоком из бывшего военного городка и направилась в центр города. Судя по всему, целью была река Эмайыги.