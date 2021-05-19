Запрет пушных ферм как никогда близок

Организация защиты животных «Невидимые животные» Nähtamatud Loomad уже много лет работает во имя данной цели. В прошлом году организация предъявила Рийгикогу петицию с 6161 подписями, что и привело к нынешнему обсуждению законопроекта.

«Эстония отлично идет в сторону благополучия животных, и запрет пушных ферм стал бы победой для всей Эстонии. Поступая так, мы бы показали себя с лучшей и сильной стороны, потому что встали бы на защиту слабых. Приятно видеть, что распространение такого образа мышления растет как среди членов Рийгикогу, так и среди других целевых групп», - прокомментировала президент организации «Невидимые животные» Кристина Мерин.

Законопроект о запрете пушных ферм идет на третье чтение. Финальное голосование состоится 2 июня в Рийгикогу.