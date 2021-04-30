Амурский тигр Боцман отправился в Любляну к новой невесте

В 2018 году Таллиннский зоопарк отправил Боцмана в чешский зоопарк в городе Злин, а в 2020 - в итальянский зоопарк Parco Natura Viva. В обоих случаях родилось по трое тигрят, напоминает Rus.ERR.

По рекомендации координатора и с одобрения Таллиннского зоопарка Боцман продолжит участие в программе в зоопарке города Любляны, где ему в пару подобрали 9-летнюю тигрицу Виту.