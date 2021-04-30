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Амурский тигр Боцман отправился в Любляну к новой невесте

Амурский тигр Боцман. ФОТО: Tallinna loomaaed

Живший в Таллиннском зоопарке амурский тигр Боцман в рамках европейской программы сохранения вида отправился в Словению, к третьей невесте.

В 2018 году Таллиннский зоопарк отправил Боцмана в чешский зоопарк в городе Злин, а в 2020 - в итальянский зоопарк Parco Natura Viva. В обоих случаях родилось по трое тигрят, напоминает Rus.ERR.

По рекомендации координатора и с одобрения Таллиннского зоопарка Боцман продолжит участие в программе в зоопарке города Любляны, где ему в пару подобрали 9-летнюю тигрицу Виту.

К настоящему моменту Боцман прибыл в Словению и чувствует себя в новом зоопарке хорошо: ест, пьет, весит 200 кг и привыкает к работникам зоопарка и обстановке в помещениях и небольшом садике прежде, чем попасть в большой вольер.

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