Галерея ⟩ Во дворе хутора замечен пушистый гость
В Сетомаа храбрый заяц пробрался во двор одного из хуторов деревни Тяэглова, чтобы пожевать почки, оглядеться по сторонам, а потом удрать, испугавшись чего-то, пишет Lõuna-Eesti Postimees.
В Сетомаа храбрый заяц пробрался во двор одного из хуторов деревни Тяэглова, чтобы пожевать почки, оглядеться по сторонам, а потом удрать, испугавшись чего-то, пишет Lõuna-Eesti Postimees.
По данным Википедии, в Эстонии живет около 40 тысяч зайцев-русаков. Они носят красивое название Lepus europaeus.
Летняя окраска бывает охристо-серая, бурая, коричневая, охристо-рыжая или оливково-бурая, разных оттенков. Зимний мех немногим светлее летнего; голова, кончики ушей и передняя часть спины и зимой остаются темными. Относится к крупным зайцам.
Заяц-беляк и заяц-русак являются одним из двух видов зайцев, обитающих в Эстонии.