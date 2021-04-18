Эстонский волк нашел невесту в России

На момент поимки самцу было 16 месяцев - волк родился в мае 2018 года. Он очень хорошо питался, весил 38 кг, передает Postimees.

«Он покинул родину во время довольно обычно «второй волны» - осенью, в середине октября. Сначала двигался на восток, потом в поисках территории взял направление на север, пока не уперся в Финский залив. После этого волк непрерывно направлялся на восток, пока ночью 19 ноября 2019 вблизи Нарва-Йыэсуу не пересек эстонско-российскую границу», - написал в соцсетях Кюбарсепп.

Но пересечение границы означает прекращение полевых работ, связанных с процессом наблюдения за конкретным животным. «Само собой разумеется, что такая деятельность у нашего восточного соседа для иностранных граждан запрещена. Таким образом, единственный способ следить за действиями волка — наблюдать на экране компьютера за точками, которые передаются спутниковыми каналами», - уточнил Кюбарсепп.

После пересечения реки Нарва волк жил в зоне между Нарвой и Ванакюла. Но в январе-феврале отчетливо было видно изменение поведения животного при использовании территории вокруг своего жилища.

«Вероятно, причиной стала встречала с самкой. Вполне вероятно, что путешественник из Эстонии нашел пару с приличным приданым, площадь которого составляла почти тысячу квадратных километров, где они вместе поселились. Центр ревира - в Котельском заповеднике», - написал Кюбарсепп, добавив, что, к сожалению, из-за технических неполадок устройство преждевременно перестало передавать данные 8 июня 2020 года.

Путь волка. ФОТО: Marko Kübarsepp

«Так волк окончательно исчез с экрана радара, и в следующий раз мы услышали о нем только в феврале 2021 года, когда пришло сообщение из России, что разыскивается хозяин волка с необычным ошейником».

Волк с ошейником был убит во время охоты в декабре 2020 года вместе с еще одним рожденным в том году волчонком из Котельского заповедника. В стае было семь волков. Можно быть уверенным, что он был одной из ведущих пар стаи, то есть отцом волчат своего первого и последнего помета.