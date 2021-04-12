Галерея ⟩ Мужчина обнаружил в реке Кейла утонувшую таксу: к ее шее был привязан камень

В конце минувшей недели Пяртель Кесккюла плыл на каноэ по реке Кейла, собирая пенопласт и пластик в реке, когда увидел тело таксы, к шее которой был привязан камень. Естественно, камень привязали для того, чтобы собака утонула. Кесккюла вытащил пса из воды и похоронил.

Спасатель животных Хейки Вальнер опубликовал информацию об этом в своем блоге. Вальнер уже установил заводчика, который передал когда-то щенка в новую семью, однако у того контактов не сохранилось. «Я говорим всем, кому когда-либо отдавал щенков, что всегда заберу их обратно, если возникнут проблемы!» - сказал Вальнеру заводчик.

Кличка утонувшей таксы была Кохуке (сырок) и пока неизвестно, как и при каких обстоятельствах она погибла. «Я не знаю и не хочу знать, каковы были причины хозяина - может, собака заболела или постарела? Денег не было? Женщина бросила? Так делать нельзя! Тем более в месте, где купаются местные жители!» - написал Вальнер.