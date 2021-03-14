Фото и видео ⟩ На Хийумаа кошка поймала и принесла в дом крайне редкую птицу

Аэлийта Синиярв, которая живет в городе Кярдла на острове Хийумаа, однажды утром неожиданно обнаружила в своем домашнем саду удивительную птицу.

«Это было 6 марта в 9 часов. Я вышла из комнаты посмотреть погоду и присела на скамейку на лестнице. Я была в своих мыслях и вдыхала свежий весенний воздух... И повернув голову, я заметила лежащего на тротуаре голубого зимородка», - рассказала Синиярв.

Яркая птица сразу привлекла внимание. Она лежала на боку. Женщина взяла птицу в руки, чтобы осмотреть ее, и, к счастью, не заметила никаких повреждений или крови. «Я видела во дворе нашу кошку, она хороший охотник, хорошо ловит мышей и крыс», - добавила Синиярв.

Jäälindu soojendati peopesal. ФОТО: Aeliita Sinijärv

Она думает, что семейная кошка Кяби (2) могла быть тем, кто принес зимородка во двор. "Наша кошка, хороший хищник, не причинила ему вреда. Она принесла свою добычу, чтобы показать нам, и пришла сама разделить радость».

Птицу внесли в комнату и согрели в ладонях. «Потом пришел сын и сказал, что голубой зимородок - большая редкость и находится под охраной природы. Он немедленно позвонил в общество защиты животных и орнитологу», - сказала Синиярв.

Птицу поместили в коробку и напоили водой. Через некоторое время она оживилась и начала летать по комнате. "Сначала ее глаза были тусклыми, но потом начали светиться, и дух жизни восстановился".

Сын отвез птицу на осмотр в Эстонское общество дикой природы, где орнитолог ее окольцевал. «Орнитолог сказал, что не видел таких зимородков 20 лет. Это большая редкость, на Хийумаа они обычно оказываются во время миграции».