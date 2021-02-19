На Аляске медведь напал на женщину, когда она была в уличном туалете

Как пишет 18 февраля Anchorage Daily News, Шеннон и ее брат Эрик отдыхали в лесной хижине на озере Чилкут. Их не смущало, что удобства на улице, пока они не встретили того, кто повадился залезать в выгребную яму.

«Я просто села, и он сразу укусил меня. Я вскочила, закричала и позвала брата», — вспоминает Шеннон. Эрик был в домике. Он подумал, что сестру укусила норка или другое животное помельче. Потом она снова закричала: «У меня кровь!» Он схватил фонарь и бросился на помощь. Вот его рассказ: «Она все еще стояла там со спущенными штанами. Я спросил: «Что тебя укусило? Где это?» Она сказала: «В дырке». Я включил фонарь, открыл крышку, и прямо там на уровне сиденья унитаза была морда медведя цвета корицы, достаточно большая, чтобы заполнить все отверстие».

Брат и сестра выбежали из уборной и спрятались дома. На следующий день медведя в выгребной яме уже не было. Позже Шэннон рассказала, что укус оказался несильным, на его месте остался синяк.