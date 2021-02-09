Как себя чувствует переехавший в Эстонию кот, у которого был выявлен Covid-19?

2 февраля главный инфекционист Министерства здравоохранения Латвии Уга Думпис сообщил, что Латвия является первой страной в этой части Европы, где заражение Covid-19 выявлено у представителей этого вида.
"Эта кошка уже находится на пути в Эстонию", - сказал тогда Думпис.
Инфекционист сообщил, что взятые у кошек образцы проверялись 31 января. Образцы были собраны у 240 кошек, часть из которых являются домашними питомцами больных COVID-19 людей.
Как чувствует себя животное?
Портал Apollo связался с деканом Факультета ветеринарии Латвийского сельскохозяйственного университета Каспаром Коваленко. Он сообщил, что сейчас кот чувствует себя хорошо.
Коваленко отметил, что во время взятия образцов кот был в легкой депрессии/легкой хандре. Других клинических признаков у животного не было.
Специалист также проинформировал, что кот уехал в Эстонию, поскольку туда переехали его хозяева.
BIOR: Нет доказательств того, что Covid-19 распространяется среди кошек или передается от них людям
В настоящее время нет доказательств, что Covid-19 мог бы распространятся от одной кошки к другой или к человеку. Об этом рассказал Айвар Берзиньш, директор научно-исследовательской лаборатории BIOR.
Он также считает, что оснований для тревоги нет, поскольку заражение кошки Covid-19 не представляет опасности для человека. Однако в семьях, где есть заболевшие Covid-19, должны соблюдаться эпидемиологические меры безопасности не только в отношении к людям, но и к восприимчивым к Covid-19 видам животных.