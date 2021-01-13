В Пирита замечена трехногая косуля

Увидевший косулю житель Пирита сообщил об этом компании Jäägriabi OÜ, представитель которой побывал на месте, чтобы проверить ситуацию.

«Клинически она не в лучшем состоянии, но на данный момент кажется, что она справляется самостоятельно», - объяснил городской егерь Марко Олоп.

По словам жителя Пирита, трехногую косулю сначала можно было увидеть передвигающейся в стаде, а затем в одиночку.