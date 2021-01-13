В Пирита замечена трехногая косуля
На прошлой неделе в Пирита возле Таллиннской телебашни была замечена трехногая косуля, сообщает портал Lemmik со ссылкой на Эстонское общество охотников.
На прошлой неделе в Пирита возле Таллиннской телебашни была замечена трехногая косуля, сообщает портал Lemmik со ссылкой на Эстонское общество охотников.
Увидевший косулю житель Пирита сообщил об этом компании Jäägriabi OÜ, представитель которой побывал на месте, чтобы проверить ситуацию.
«Клинически она не в лучшем состоянии, но на данный момент кажется, что она справляется самостоятельно», - объяснил городской егерь Марко Олоп.
По словам жителя Пирита, трехногую косулю сначала можно было увидеть передвигающейся в стаде, а затем в одиночку.
Насколько известно Эстонскому обществу охотников, на сегодняшний день косулю больше не видели и о ней не сообщали.