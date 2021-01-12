Успел в последний момент: как солдат спас собаку из ледяной воды

Как рассказал сам солдат, к его месту жительства (Варини - населенный пункт в Смилтенском крае Латвии), через двор прибежала соседка, которая со слезами на глазах просила помощи, поскольку ее собака во время прогулки сорвалась с поводка и провалилась под лед.

Он тут же надел обувь и поспешил к ближайшей реке, которая замерзла, но лед не был достаточно толстым, чтобы выдержать 70-килограммового аляскинского маламута.

"Без лишних мыслей и эмоций просто действовал, когда оказался у реки. Тут же зашел в воду, разбил лед и вытащил собаку", - рассказал Рипа. Он также отметил, что собаку удалось спасти благодаря соседям Алдису и Модрису, которые пришли на подмогу. Мужчины работали как слаженная команда, чтобы как можно скорее вытащить собаку из ледяной воды.

Капрал Рипа всегда считал, что нужно помогать тем, кто попал в беду. В этот раз удалось спасти жизнь животного.

Хозяйка Ринглы Антра призналась - солдат успел спасти собаку в последний момент, когда из воды виднелась только голова животного.

Она считает, что все получилось благодаря тому, что Эмилс солдат и он знал, как действовать в данной ситуации.

"Река, в которой тонула Рингла, довольно глубокая. Если бы человека бросили в воду, не зная, как действовать в ледяной воде, я предполагаю, что результат мог быть намного трагичнее. (...)

Самое главное, у него хватило на это смелости, чтобы это сделать, она была нужна. Его достижения бесценны", - подчеркнула Антра.

После инцидента, было заметно, что у Ринглы шок, однако сейчас собака чувствует себя хорошо. Ветеринар сказал, что от воспаления легких собаку спасла толстая шкура. Также за ней еще нужно наблюдать, чтобы не появились признаки простуды. В то же время хозяйка выразила волнение и за земессарга, но, к счастью, - все здоровы.

Антра подчеркнула, что если бы не помощь соседа, собаки уже не было бы в живых. Она считает, что это понимает и сама Рингла.

Она выражает огромную благодарность капралу Эмилску Рипе, а также Модрису и Алдису, которые участвовали в спасении собаки.