Животным 2021 года в Эстонии выбрана крыса

В Эстонии обитают два вида крыс – серые и черные. Выбор крыс в этом году в качестве животного года одним из членов жюри зоологом и членом Общества териологов Тийтом Мараном было объяснен тем, что очень мало известно о распространении и состоянии обоих их видов, особенно домашних крыс, и было бы жаль, если бы домашняя крыса исчезла из нашей природы вообще, передает Rus.ERR.