Животным 2021 года в Эстонии выбрана крыса
В Эстонии ежегодно торжественно объявляется животное года, в этот раз млекопитающим года стала крыса.
В Эстонии ежегодно торжественно объявляется животное года, в этот раз млекопитающим года стала крыса.
В Эстонии обитают два вида крыс – серые и черные. Выбор крыс в этом году в качестве животного года одним из членов жюри зоологом и членом Общества териологов Тийтом Мараном было объяснен тем, что очень мало известно о распространении и состоянии обоих их видов, особенно домашних крыс, и было бы жаль, если бы домашняя крыса исчезла из нашей природы вообще, передает Rus.ERR.
Крысу объявили животным года Эстонское териологическое общество в сотрудничестве с НКО «Животное года» (MTÜ Aasta loom), Календарем природы (Looduskalender), Таллиннским зоопарком, Эстонским музеем природы, Центром управления государственными лесами (RMK) и Эстонским обществом охотников.