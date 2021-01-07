Фото ⟩ Они ловят нарушителей и ищут наркотики: Шарки и Черри признаны лучшими служебными собаками 

Шарки, полное имя которой Happy Hooligan Attila – это пятилетняя бельгийская овчарка, которая работает под руководством Юлии Ээсалу. «В течение года команда проделала отличную работу. В январе прошлого года в центр тревоги поступило сообщение, что в поселке Эмари 29-летний мужчина получил несколько ножевых ранений. Под руководством Юлии Ээсалу Шарки удалось взять след и задержать пытавшегося скрыться 17-летнего подозреваемого, а также найти нож, которым были нанесены ранения», – рассказал ведущий кинолог Пыхьяской префектуры Эркки Айвола.

Черри и Шарки. ФОТО: Пыхьяская префектура

В декабре прошлого года в центре Таллинна водитель попытался скрыться от полиции. Понимая, что это ему не удастся, водитель бросил транспортное средство и покинул место происшествия. «Острый нюх Шарки помог уловить запах беглеца и через несколько сотен метров преследования по горячим следам водитель с признаками наркотического опьянения был задержан», – сказал Айвола и добавил, что помимо выдающихся служебных побед в начале и в конце года, были и другие значительные достижения.

Шарки была признана лучшей патрульной собакой Пыхьяской префектуры и в 2019 году. Тогда, благодаря своему острому нюху, Шарки после стрельбы на улице Теллискиви сумела найти на месте происшествия две пули.

Шарки. ФОТО: Пыхьяская префектура

Черри – это трехлетний спрингер-спаниель, из которого, под руководством Риммы Соосааре, выросла прекрасная ищейка наркотиков и ценный член команды. «В прошлом году Черри и Римма успешно находили наркотики в автомобилях. Например, в начале декабря был задержан водитель с подозрением на наркотическое опьянение. Черри нашла в автомобиле запрещенное вещество и, помимо этого, обнаружила в автомобиле заряженный газовый пистолет», – сказал Айвола.

На прошедших осенью профессиональных соревнованиях собак, ищущих наркотики, Черри и Римма заняли второе место в поиске запрещенных веществ у человека и третье место в поиске запрещенных веществ в транспортном средстве. В соревнованиях приняли участие 26 собак и кинологов.

Римма, Черри, Юлия и Шарки. ФОТО: Пыхьяская префектура

Всего в Пыхьяской префектуре 19 служебных собак. Лучших служебных собак и кинологов в Пыхьяской префектуре чествуют с 2008 года.