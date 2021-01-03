Фото ⟩ В Харьюмаа замечен необычный лось

По словам специалиста по лосям Юри Тыниссона, это вызвано генетическими причинами. «Это изменение цвета по генетической причине, которое случалось и раньше», - объяснил он.

Однако у этого лося нет врожденной пигментной недостаточности или лейцизма. «Так как пигмент, придающий коже цвет, присутствует, в некоторых местах его просто нет в шерсти», - прокомментировал Тыниссон увиденное охотничьему обществу.

По словам Тыниссона, яркий нос, вероятно, не беспокоит его сородичей. Кроме того, светлый пигмент можно увидеть и на других частях туловище.