В Эстонии выбрали новую птицу года

Провозглашающего весну скворца (Sturnus vulgaris) с его черным оперением в точечку и желтым клювом знают все. Для тех, у кого в саду или парке неподалеку есть скворечник, конец февраля – начало марта полно ожиданий: именно тогда скворец прилетает с зимовки гнездиться в Эстонию, привлекая внимание своей звонкой и разнообразной песней. О том, как происходит очаровывание партнера, строительство гнезда и выращивание птенцов и о том, насколько интересно житье-бытье скворцов, в течение всего 2021 года можно будет почитать на сайте птицы года и в постах Эстонского орнитологического общества.