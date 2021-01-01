В Эстонии выбрали новую птицу года
Эстонское орнитологическое общество приветствует свой юбилейный, сотый год и объявляет 27-й птицей года скворца.
Эстонское орнитологическое общество приветствует свой юбилейный, сотый год и объявляет 27-й птицей года скворца.
Провозглашающего весну скворца (Sturnus vulgaris) с его черным оперением в точечку и желтым клювом знают все. Для тех, у кого в саду или парке неподалеку есть скворечник, конец февраля – начало марта полно ожиданий: именно тогда скворец прилетает с зимовки гнездиться в Эстонию, привлекая внимание своей звонкой и разнообразной песней. О том, как происходит очаровывание партнера, строительство гнезда и выращивание птенцов и о том, насколько интересно житье-бытье скворцов, в течение всего 2021 года можно будет почитать на сайте птицы года и в постах Эстонского орнитологического общества.
Год скворца будет наполнен разной деятельностью, в которой приглашают участвовать и детей, и взрослых. Например, вскоре начнется традиционный конкурс рисунков и сбор наблюдений, в том числе звуковых, весь год будут проходить мастерские по строительству скворечников и вечера на природе, а в период гнездования скворца с апреля по июнь интересующиеся смогут следить за жизнью в гнезде при помощи камеры. Кроме того, на протяжении всего года будут появляться научные новости, из которых можно будет многое узнать об этих птицах.