Ср, 30.12.2020
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Видео ⟩ Самое странное нападение года: в Тарту косуля в прыжке сбила велосипедиста

Если выбирать самое странное видео этого года, то одним из главных претендентов на это звание является запись с камеры видеонаблюдения, которую Tartu Postimees опубликовал 23 апреля.

А именно, 18 апреля в 3:30 камера видеонаблюдения магазина Selver, расположенная на улице Веэрику в Тарту, зафиксировала необычную встречу. В велосипедиста, который во время чрезвычайного положения избегал контактов и передвигался по городу в ночное время, врезалась косуля.

К счастью, в результате этого происшествия никто не пострадал.

 

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