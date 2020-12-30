Видео ⟩ Самое странное нападение года: в Тарту косуля сбила в прыжке велосипедиста

А именно, 18 апреля в 3:30 камера видеонаблюдения магазина Selver, расположенная на улице Веэрику в Тарту, зафиксировала необычную встречу. В велосипедиста, который во время чрезвычайного положения избегал контактов и передвигался по городу в ночное время, врезалась косуля.