Помогите найти собаку по кличке Йода

Светлый, почти белый кобель, с черными вкраплениями и черными ушками, в холке около 50-53 см, отзывается на кличку Йода, может бояться мужчин. Пес дружелюбный, но находится в состоянии стресса и все время бежит.

По нашим наблюдениям, он придерживается железнодорожных путей, так как неоднократно был замечен именно на железнодорожном полотне или около него. В последний раз его видели несущимся на огромной скорости вдоль проезжей части в сторону Нымме.

Йода. ФОТО: личный архив

На шее у собаки только успокоительный ошейник Adaptil. Разговаривать с ней надо тихо и спокойно, желательно, опустившись до ее уровня, можно для привлечения ее внимания, попробовать начать тихо и спокойно давать команды: сидеть, лежать, дай лапу.

Йода может находиться в любой части Таллинна или вообще за пределами города. Пожалуйста, если увидите его, постарайтесь его покормить, по возможности заманить в закрытое помещение или на огражденную территорию и срочно позвонить по номерам +372 56287348 или +372 56647136.