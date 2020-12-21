Юна нашлась

«Дорогая редакция Rus.Postimees и читатели этого портала, огромное человеческое спасибо вам за помощь в поиске друзей наших меньших, которые по разным обстоятельствам теряются или убегают! Совсем недавно, перед католическим Рождеством вы очень помогли в поисках собаки Юны, (породы американская акита), собака благополучно оказалась дома», - сообщили организаторы поисков Юны.