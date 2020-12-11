На берег Каспийского моря выбросило почти 300 мертвых краснокнижных тюленей

"От Махачкалы до Сулака и Самура за четыре дня проверки специалисты Росрыболовства обнаружили 272 туши мертвых тюленей, которые занесены в Красную книгу", - сказал собеседник агентства. По его словам, больше всего мертвых тюленей найдено по северной части побережья от Махачкалы до Сулака, передает Newsru.

"В Дагестан прибыла экспертная группа из числа ученых Западно-Каспийского отдела Волжско-Каспийского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (КаспНИРХ) и РАН (Москва)", - добавил представитель Росрыболовства.

Ранее сообщалось, что на берегу Каспийского моря между Махачкалой и Каспийском было обнаружено около 20 мертвых тюленей.

ФОТО: Musa Salgereyev/Musa Salgereyev/TASS

Специалисты Росрыболовства одной из вероятных причин массовой гибели каспийской нерпы, занесенной в Красную книгу, назвали инфекционное заболевание вирусного или бактериального происхождения. Краснокнижные животные могли погибнуть "и в результате различных видов внешнего воздействия", отметили в ведомстве. По факту ЧП было возбуждено административное дело.

ФОТО: Musa Salgereyev/Musa Salgereyev/TASS

Напомним, крупная экологическая катастрофа, приведшая к массовой гибели морской фауны, произошла минувшей осенью в Охотском море. В конце сентября серферы Камчатки рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Они жаловались, что после заплывов у них опухали и краснели глаза, появилось раздражение на коже. Затем местные жители стали выкладывать фотографии выброшенных на берег мертвых морских животных.

Основатель камчатской школы серфинга Snowave Surf School Антон Морозов заявил о том, что более 200 человек пострадали от контакта с загрязненной водой Тихого океана на Халактырском пляже. По данным регионального Минздрава, за помощью к врачам с жалобами на ожоги глаз обратились 11 человек.

В прибрежных морских водах в районе Халактырского пляжа специалисты выявили загрязнение в 2,5 раза выше нормы по фенолам и в 3,6 раза - по нефтепродуктам.

Сотрудники Кроноцкого заповедника и камчатского филиала Тихоокеанского института географии заявили, что в Авачинском заливе погибли 95% донных организмов - фактически уничтожена вся кормовая база.

Первые анализы прибрежных вод Авачинской бухты, где наблюдаются признаки масштабной экологической катастрофы, выявили там загрязнитель, близкий по консистенции к техническому маслу или иному веществу, включающему в себя нефтесодержащие компоненты.

Пресс-служба Дальневосточного федерального университета 8 октября опубликовала данные воздушного обследования в Авачинском заливе, в ходе которого была обнаружена полоса загрязнения длиной 40 километров.

После загрязнения акватории Авачинского залива Камчатского края и гибели морских животных СК России возбудил дело по части 2 статьи 247, части 2 статьи 252 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов; загрязнение морской среды).