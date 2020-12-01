ВИДЕО ⟩ 928 дней в собачьей будке валгаского приюта: история дружбы собаки и человека, не знающая границ

Тукс оказался в приюте ранней весной 2018 года. Активные попытки работников наладить контакт с животным наконец-то дали свои плоды, и собака начала выходить из будки. И если свои уже выиграли доверие пса, то при виде посторонних собака убегала в будку. И что ты будешь делать? Как найти дом для такой собаки? Сотрудники приюта чувствовали себя беспомощными. До тех пор пока в приют не пришел тот самый Эдгар (Гергель - прим.ред.), который сказал, что он приехал специально к Туксу! Авторы материала рассказывают, как житель Таллинна и Тукс стали друзьями.

Эдгар рассказал, что он работает журналистом и следит за тем, о чем пишут его коллеги. В декабре 2019 года на портале Postimees в рубрике sõbranna.elu24.ee были опубликованы фотографии 100 домашних животных, которые ищут свой новый дом и любящих хозяев к Рождеству. И Эдгар увидел на одной из фотографий грустные глаза Тукса, после чего мысль о том, чтобы навестить собаку его больше не отпускала. И поскольку новый 2020 год он отмечал в Риге, обратно было решено поехать в Таллинн через Валгу, чтобы посмотреть на собаку своими глазами. Но в приюте стало понятно, что так просто здесь дела не пойдут. Эдгар понял, что сначала нужно заслужить доверие собаки, и в данном случае это не произойдет по щелчку пальцев. Но что же дальше? Наступила весна, границы Эстонии закрылись. Для того чтобы немного попутешествовать хотя бы внутри страны и развеяться, Эдгар хитро использовал это время для поездок в Валгу. По два-три раза в месяц Эдгар сидел перед будкой Тукса и разговаривал с собакой, и, наконец, пес его принял и перестал сопротивляться. В один из дней животному пришлось выйти из будки, чтобы посмотреть, кто же к нему постоянно приезжает в гости и разговаривает. Лишь тогда впервые удалось погладить собаку и погулять с ней на поводке. На это ушло более 10 дней и тысячи километров, но тем крепче было чувство, что Тукс станет домашним питомцем Эдгара.