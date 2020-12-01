ВИДЕО ⟩ 928 дней в собачьей будке валгаского приюта: история дружбы собаки и человека, не знающая границ

В валгаском приюте для животных жил незаметный пес Тукс, в какой-то момент уже казалось, что это очередной вечный его обитатель, ведь было очень трудно установить контакт с собакой. И совсем не удивительно, что Тукс не доверял людям, всему виной его прошлая жизнь бродячего пса. Каждый день, прожитый в дачном поселке, был для него битвой за выживание, пишет Varjupaik.ee.
Тукс оказался в приюте ранней весной 2018 года. Активные попытки работников наладить контакт с животным наконец-то дали свои плоды, и собака начала выходить из будки. И если свои уже выиграли доверие пса, то при виде посторонних собака убегала в будку. И что ты будешь делать? Как найти дом для такой собаки? Сотрудники приюта чувствовали себя беспомощными. До тех пор пока в приют не пришел тот самый Эдгар (Гергель - прим.ред.), который сказал, что он приехал специально к Туксу! Авторы материала рассказывают, как житель Таллинна и Тукс стали друзьями.
Эдгар рассказал, что он работает журналистом и следит за тем, о чем пишут его коллеги. В декабре 2019 года на портале Postimees в рубрике sõbranna.elu24.ee были опубликованы фотографии 100 домашних животных, которые ищут свой новый дом и любящих хозяев к Рождеству. И Эдгар увидел на одной из фотографий грустные глаза Тукса, после чего мысль о том, чтобы навестить собаку его больше не отпускала. И поскольку новый 2020 год он отмечал в Риге, обратно было решено поехать в Таллинн через Валгу, чтобы посмотреть на собаку своими глазами. Но в приюте стало понятно, что так просто здесь дела не пойдут. Эдгар понял, что сначала нужно заслужить доверие собаки, и в данном случае это не произойдет по щелчку пальцев. Но что же дальше? Наступила весна, границы Эстонии закрылись. Для того чтобы немного попутешествовать хотя бы внутри страны и развеяться, Эдгар хитро использовал это время для поездок в Валгу. По два-три раза в месяц Эдгар сидел перед будкой Тукса и разговаривал с собакой, и, наконец, пес его принял и перестал сопротивляться. В один из дней животному пришлось выйти из будки, чтобы посмотреть, кто же к нему постоянно приезжает в гости и разговаривает. Лишь тогда впервые удалось погладить собаку и погулять с ней на поводке. На это ушло более 10 дней и тысячи километров, но тем крепче было чувство, что Тукс станет домашним питомцем Эдгара.
Но как убедиться в том, что собака поедет с Эдгаром в Таллинн? Время пролетело незаметно, уже наступил конец лета, и будущий хозяин взял собаку на прогулку в Валге. Тогда Эдгар решил открыть дверь и посмотреть, что же будет делать Тукс. Показалось, как будто пес это делал всю жизнь, он тут же запрыгнул в машину - никакого страха! И в этот момент стало понятно, что дальше жизнь собаки и ее нового хозяина сложится только лишь вместе. Сначала Эдгар переживал, как собака будет чувствовать себя в Таллинне, но для страха не было причины. Тукс привык к новому месту жительства очень быстро и вел себя так, как будто все время жил в большом городе.
На данный момент Эдгар и Тукс прожили вместе около четырех месяцев. Незаметный пес привык, что его постоянно гладят и целуют. Когда Эдгар на работе, пес ведет себя спокойно, он спит. На улице собака прекрасно гуляет на поводке, а иногда, когда удается выйти на собачью площадку, то и без поводка. Если у Эдгара планируется командировка или слишком длинный рабочий день, собака все равно не остается одна, в семье уже настоящая конкуренция за то, кто будет этот день или эти дни с Туксом, кто позаботится о нем. Такой вот незаметный пес покорил множество сердец. А рассказ нового хозяина собаки завершается так: «В Валге есть еще минимум 2 замечательные собаки, которых бы я сам приютил, но, к сожалению, не могу, потому что живу в квартире в Таллинне».
На вопрос о том, почему известный журналист решил взять именно Тукса, Эдгар ответил, что хотел именно уже взрослую собаку (Туксу более 10 лет - прим.ред.), потому что, когда хозяин на работе, собака с радостью спит и отдыхает. А молодая собака требует очень много внимания и с ней нужно заниматься, играть, поэтому он просто не смог бы уделять ей столько времени.
В приюте считают, что Эдгар стал для Тукса супергероем, ведь для пса не может быть лучшего поступка, чем достойная старость в своем доме. Для собаки очень важно остаток жизни провести в домашнем тепле и уюте.
В приюте Тукс провел 928 дней, это 2 с половиной года.
«Пойдет время, но это произойдет», - гласит старая эстонская мудрость. «Понадобится время, прежде чем собака обретет свой новый дом», - говорим мы.
Серия статей «Незабываемые животные» посвящена тем животным, которые оставили след в сердце сотрудников приюта. Будь то радость по случаю переезда в новый дом или боль утраты.
Эти истории рассказываются только благодаря тем, кто поддерживает сеть приютов, тем, кто жертвует деньги, ведь лишь за счет пожертвований удается покрыть большую часть медицинских расходов и содержание животных в приюте более 14 дней. Более подробно о том, как помочь, вы узнаете ЗДЕСЬ!