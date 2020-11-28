Фото ⟩ Жизнь с 480 котами

Такую большую "армию пушистых" Мариам аль-Балуши собирала почти 10 лет, сообщает новостное агентство AFP.

"Я думаю, что животные, особенно кошки и собаки, более преданы, чем люди", - говорит Балуши, которая еще в раннем детстве стала сиротой. Благодаря ей огромное количество кошек спаслись от тяжелой жизни на улице.

Содержание такого количества животных обходится женщине примерно в 6500 евро в месяц.

Их необходимо кормить, содержать дом в порядке и при необходимости возить к ветеринару. Мариам ухаживает и за 17 слепыми котами.

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Животные в основном содержатся в клетках, но но по очереди их выпускают, чтобы они могли побегать и поиграть.

"Все началось в 2008 году, когда мой сын купил персидского котенка, - говорит 51-летняя Балуши. "Как и многие матери, я не соглашалась о нем заботиться, потому что не любила животных. Сын не обращал на это слишком много внимания и не особо переживал за гигиену".

Однако два года спустя Балуши была вынуждена взять на себя ответственность еще за одну кошку, и ее отношение изменилось. "Я полностью отдалась этому котенку. Я ухаживала за ним - кормила и мыла его, мы проводили много времени вместе", - вспоминает Балуши. Вскоре она приобрела репутацию "кошатницы", и люди, покидавшие страну, на пороге ее дома начали оставлять своих питомцев, которых не могли взять с собой.

Соседи, конечно, не были рады перспективе жить рядом с кошачьим приютом, и в 2014 году Балуши купила дом, где можно было разместить еще больше животных. Она говорит, что питомцы помогают ей избежать депрессии.