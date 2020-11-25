Ср, 25.11.2020
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Полиция спасла гулявшую по городу овцу

В Выру между машинами разгуливала овца, с помощью полиции ей удалось вернуться домой.

ФОТО: Lõuna prefektuur

В полицию сегодня, 25 ноября, рано утром поступило сообщение, что в городе Выру между домами и автомобилями разгуливает овца. Полицейские взяли животное под свою опеку и передали владельцу, передает Lõuna-Eesti Postimees.

«Рано утром мы получили несколько сообщений, что в городе Выру между домами и автомобилями разгуливает овца. Была опасность, что животное может попасть под какой-нибудь автомобиль», - пишет Лыунаская префектура на своей странице в соцсетях.

Полицейские взяли овцу под свою опеку, выяснили личность владелицы и передали ей заблудившееся животное.

«Хочу поблагодари выруских полицейских, которые спасли мою овцу, которую по собственной неосторожности выпустила в город. Они умело поймали овцу и терпеливо ждали приезда владельца. Когда я приехала на место, я увидела доброжелательных и радостных полицейских, а также здоровую и спокойную овцу. Большое спасибо от счастливого владельца», - написала отзыв хозяйка животного.

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