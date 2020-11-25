Полиция спасла гулявшую по городу овцу

В полицию сегодня, 25 ноября, рано утром поступило сообщение, что в городе Выру между домами и автомобилями разгуливает овца. Полицейские взяли животное под свою опеку и передали владельцу, передает Lõuna-Eesti Postimees.
«Рано утром мы получили несколько сообщений, что в городе Выру между домами и автомобилями разгуливает овца. Была опасность, что животное может попасть под какой-нибудь автомобиль», - пишет Лыунаская префектура на своей странице в соцсетях.
Полицейские взяли овцу под свою опеку, выяснили личность владелицы и передали ей заблудившееся животное.
«Хочу поблагодари выруских полицейских, которые спасли мою овцу, которую по собственной неосторожности выпустила в город. Они умело поймали овцу и терпеливо ждали приезда владельца. Когда я приехала на место, я увидела доброжелательных и радостных полицейских, а также здоровую и спокойную овцу. Большое спасибо от счастливого владельца», - написала отзыв хозяйка животного.