Полиция спасла гулявшую по городу овцу

«Рано утром мы получили несколько сообщений, что в городе Выру между домами и автомобилями разгуливает овца. Была опасность, что животное может попасть под какой-нибудь автомобиль», - пишет Лыунаская префектура на своей странице в соцсетях.

Полицейские взяли овцу под свою опеку, выяснили личность владелицы и передали ей заблудившееся животное.