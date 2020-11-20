Галерея ⟩ Жених белой медведицы Фриды прибыл в Таллиннский зоопарк

Об этом сообщила пресс-служба зоопарка, отметив, что мишку Распутина или коротко Распи привезли из Англии в Эстонию по рекомендации координатора программы EAZA по разведению белых медведей. Перед тем, как показать новосела гостям зоопарка, его поместят в карантин, а также предоставят время обжить новое местожительство.

Путешествие Распутина в Таллинн из Йоркшира началось во вторник утром и продолжалось с промежуточными остановками четыре дня. Как пояснил руководитель коллекции зоопарка Тынис Тасане, транспортировка медведя была не самым легким делом.

«Это животное весом почти 500 килограммов, очень осторожное и чуткое. Теперь, когда путешествие закончилось, мы дадим ему время освоиться с новыми условиями проживания и людьми. Когда он пройдет карантин и мы убедимся, что медведь здоров и освоился с новой обстановкой, сможем выпустить его в вольер, где медведя увидят и посетители», - сказал Тасане.

В начале июля Таллиннский зоопарк объявил, что четырехлетний белый медведь Арон переедет во Францию, а затем начнутся поиски нового партнера для его матери, 18-летней медведицы Фриды. Специалист по коммуникациям зоопарка Киллу Куубен сообщила, что координатор программы разведения белых медведей Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (EAZA) дал Таллиннскому зоопарку рекомендацию привезти для Фриды из Англии кавалера по имени Распутин.

Как следует из его имени, белый медведь Распутин родился в России, в частности, в Московском зоопарке в ноябре 2007 года. К настоящему времени 13-летний зверь прошел через несколько европейских зоопарков и дважды становился отцом.

В возрасте одного года Распутин был доставлен в Нюрнбергский зоопарк в Германии, где он провел всего полтора года. Следующим домом белого медведя был Маринел в Антибе, во Франции - там его подругой была медведица по имени Флок, которая приехала с ним из Нюрнберга. За следующие десять лет Флок и Распутин дважды становились родителями: в 2014 году родилась Хоуп, а в конце 2019 года на свет и вовсе появилась тройня медвежат.

В январе Флок и Распутин расстались, последний переехал в Англию, в парк дикой природы в Йоркшире. Решение было принято в целях защиты детенышей, поскольку белые медведи-самцы склонны убивать и есть беспомощное потомство.

В Йоркшире Распутин был не единственным белым медведем - там также живут Виктор, Пиксель, Ниссан и Нобби. Это единственный зоопарк в Англии, где можно увидеть белых медведей. По словам работника парка Ким Уилкинс, Распутин очень привык к новой резиденции и обладает очень дружелюбным для белого медведя характером.

Распутин переехал в Эстонию после отъезда белого медведя Арона, когда часть поляриума осталась пустой. По рекомендации координатора программы EAZA по разведению белых медведей, Арон отправлен в зоопарк Ла Флеш во Франции. На новом месте для Арона уже выбрана партнерша - медведица Кинтана из зоопарка Хеллабрунна.