Эксперт: подвалы домов - эколовушки для земноводных

«Жабе тоже нужна помощь, — пишет Страндберг в социальных сетях. — Подвалы жилых домов — это экологическая ловушка, у которой есть присущие природе признаки; там можно укрыться, но нет еды и оттуда нет выхода. Общество защиты дикой природы помогало и паукам, и мошкам. Теперь на очереди лягушки. Они, кстати, тоже в Эстонии под охраной как часть природы".

Фактически все 11 видов обитающих в Эстонии амфибий находятся под охраной как часть природы. Лягушки — теплокровные животные, а это значит, что температура их тела зависит от температуры окружающей среды. Зимой они становятся вялыми, и их сердце бьется очень медленно. Лягушки могут жить как на суше, так и в воде. Они дышат как через легкие, так и через кожу, поэтому кожа лягушек должна быть влажной. Их легкие крошечные, поэтому дышать через кожу жизненно необходимо. Лягушки не пьют, а необходимую воду организм получает через кожу.

Эстонское общество защиты дикой природы подчеркивает, что жабы, снующие меж клубничными грядками, не едят садовых ягод, а вместо этого ищут насекомых и слизней. Значит, они очень большие друзья садовода. Жабы — очень важные действующие лица экосистемы, поэтому их нужно охранять.