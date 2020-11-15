Новости Таллиннского зоопарка: переезд плоскоголовиков и «охота» на воробьев

Кукабар - символов пернатых Австралии - переселили во внутренние помещения, от холодов. Но все фламинго, пеликаны, журавли и аисты этим необычайно теплым ноябрем еще фланируют в уличных загонах.

В Доме толстокожих живет в одиночестве один пожилой сурикат, и к нему "подселили" большую мохнатую игрушечную собаку. Увы, он своими длинными когтями увяз в шерсти и не смог на ней полежать. Щетинистый броненосец, будучи энергичным копальщиком, сразу же решил разузнать: что же там внутри игрушки.

Сотрудники зоопарка, занимающиеся озеленением, принесли в Дом толстокожих 30 мешков со свежеопавшими дубовыми листьями: пусть животные жуют и копошатся. Кроме слонов, которым оказалось не до листвы, другие жители дома с удовольствием ею наслаждались.

В четверг из Таллиннского зоопарка в очередной раз отправились в путь его обитатели, родившиеся тут. В Рижский зоопарк отбыли три молодые самки голубого барана - заложить основу будущего стада голубых баранов. В зоопарк Кошице, что в Словакии, уехали две сибирских горных козы. Вылупившийся в Таллиннском зоопарке стерх переехал в зоопарк Остравы, Чехия, чтобы там повстречаться с самкой, подобранной координатором вида. Кроме того, в Таллиннском зоопарке вылупились еще шестеро стерхов, они ждут своей возможности встретиться со спутниками и продолжить род. Положение стерха в природе - критическое. Голубых баранов и сибирских горных козлов можно увидеть в экспозиции "Альпинария", что расположен близ Западных ворот.

В Доме толстокожих охотились на воробьев. Летом они поналетели в дом и расплодились так, что уже мешали работе и портили озеленение. На место прибыла Linnuabi Grupp, ее сотрудники поймали все 20 птиц при помощи большой сети, зеленого лазера и устрашающих звуков - это никак не вредит птицам. Позже их выпустили подальше от зоопарка.

До конца ноября в фойе Центра экологического образования зоопарка можно полюбоваться интересной интерактивной выставкой "Природное богатство Эмайыги", организованной Музеем природы Тартуского университета и Ботаническим садом. Она посвящена реке, разнообразию мест проживания на ней, состоянию окружающей среды и природным богатствам. Экспонаты можно даже потрогать: обозначить перья орла, определить возраст угря или же составить пищевую цепь.

В сувенирном магазине зоопарка и на кассах теперь в продаже вкусный мед этого года сбора, а также календари на 2021 год: фотокалендарь с животными зоопарка и художественных календарь "Наброски из Таллиннского зоопарка", которые сделали ученики кружка анималистики Сандора Мартина Стерна. В понедельник, 16 ноября, и во вторник, 17 ноября, приобрести календари можно со скидкой.