Фото ⟩ В Австралии нашли два новых вида млекопитающих

Большой летающий поссум - сумчатое млекопитающее из семейства кольцехвостых поссумов. Это самое крупное сумчатое животное, способное к парению. Живут эти поссумы на восточном побережье Австралии и питаются листьями эвкалипта.

Долгое время считалось, что более крупный планер, сумчатое животное размером с поссума не является отдельным видом.

Аспирантка Университета Джеймса Кука Дениз МакГрегор изучала этих животных и сделала вывод, что имеются генетические различия.

"Разделение большого летающего поссума на несколько видов подчеркивает, как мало у нас информации о фауне Австралии", - отметила исследовательница Кара Янгентоб, добавив, что это сенсационное научное открытие, поскольку не каждый день подтверждаются новые млекопитающие, не говоря уже о двух новых.

Поссумы занесены в список видов, которые находятся под угрозой исчезновения.