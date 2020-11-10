Фото ⟩ В Австралии нашли два новых вида млекопитающих
Австралийские ученые из Австралии обнаружили два новых вида большого летающего поссума (или гигантского летучего кускуса). Открытие сделали с помощью тестирования ДНК, пишет Korrespondent со ссылкой на The West Australian.
Большой летающий поссум - сумчатое млекопитающее из семейства кольцехвостых поссумов. Это самое крупное сумчатое животное, способное к парению. Живут эти поссумы на восточном побережье Австралии и питаются листьями эвкалипта.
Долгое время считалось, что более крупный планер, сумчатое животное размером с поссума не является отдельным видом.
Аспирантка Университета Джеймса Кука Дениз МакГрегор изучала этих животных и сделала вывод, что имеются генетические различия.
"Разделение большого летающего поссума на несколько видов подчеркивает, как мало у нас информации о фауне Австралии", - отметила исследовательница Кара Янгентоб, добавив, что это сенсационное научное открытие, поскольку не каждый день подтверждаются новые млекопитающие, не говоря уже о двух новых.
Поссумы занесены в список видов, которые находятся под угрозой исчезновения.
two new greater glider species have been discovered in australia!— freyr (@sunfloweraidil) November 8, 2020
it was previously assumed they were of one species, but apparently greater gliders comprise of three separate species. they’re one of the world’s biggest gliding mammals. look at how cute they are! pic.twitter.com/neVdL7Klv3