Вт, 10.11.2020
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В окрестностях Таллинна распространяется собачья чумка

ФОТО: Shutterstock

В окрестностях Таллинна обнаружены несколько лис, зараженных собачьей чумкой, поэтому Ветеринарно-пищевой департамент просит владельцев собак убедиться, что их питомцы вакцинированы от этой болезни.

«Хотя в начале этого года мы получили несколько сообщений о случаях собачьей чумы в Харьюмаа, Тартумаа и Рапласком уезде, ситуация оставалась спокойной до конца октября. Однако в последнее время поступило несколько сообщений о больных лисицах из волостей близ Таллинна», - сказал, ведущий специалист северного региона Ветеринарно-пищевого департамента Харлес Кауп.

Распространение собачьей чумки у лисиц наблюдается в волостях Виймси, Йыэляхтме, Сауэ и Саку. Чтобы подтвердить диагноз заболевания, департамент заказал ветеринарно-пищевой лаборатории проведение тестов, и они дали положительный результат. 

Собачья чумка - это очень заразное вирусное заболевание, которое угрожает прежде всего щенкам.

От момента заражения до появления первых признаков чумки происходит скрытый период болезни, который продолжается от трех до 21-го дня. В этот период болезни собака кажется здоровой, но может заражать других собак. Начало заболевания определить трудно. 

Первые признаки: небольшое угнетение, вялость, легкая утомляемость, взъерошенная шерсть, уменьшение аппетита, иногда рвота, частичный отказ от работы, покраснение слизистых оболочек глаз, носа, рта, незначительное прозрачное истечение из носа и глаз, появление небольшого поноса. 

Эти признаки выражены у одних собак сильнее, у других слабее. В самом начале заболевания температура повышенная (39,5 — 40), держится 2-3 дня, а затем снижается до нормальной. 

У наиболее крепких собак на этом заканчивается течение болезни и наступает выздоровление. У слабых — повышается температура и ухудшается самочувствие. В разгаре болезни или при начавшемся улучшении появляются поражения нервной системы.

К симптомам также относятся периодические судороги у собак.

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