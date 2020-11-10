В окрестностях Таллинна распространяется собачья чумка

«Хотя в начале этого года мы получили несколько сообщений о случаях собачьей чумы в Харьюмаа, Тартумаа и Рапласком уезде, ситуация оставалась спокойной до конца октября. Однако в последнее время поступило несколько сообщений о больных лисицах из волостей близ Таллинна», - сказал, ведущий специалист северного региона Ветеринарно-пищевого департамента Харлес Кауп.

Распространение собачьей чумки у лисиц наблюдается в волостях Виймси, Йыэляхтме, Сауэ и Саку. Чтобы подтвердить диагноз заболевания, департамент заказал ветеринарно-пищевой лаборатории проведение тестов, и они дали положительный результат.

Собачья чумка - это очень заразное вирусное заболевание, которое угрожает прежде всего щенкам.

От момента заражения до появления первых признаков чумки происходит скрытый период болезни, который продолжается от трех до 21-го дня. В этот период болезни собака кажется здоровой, но может заражать других собак. Начало заболевания определить трудно.

Первые признаки: небольшое угнетение, вялость, легкая утомляемость, взъерошенная шерсть, уменьшение аппетита, иногда рвота, частичный отказ от работы, покраснение слизистых оболочек глаз, носа, рта, незначительное прозрачное истечение из носа и глаз, появление небольшого поноса.

Эти признаки выражены у одних собак сильнее, у других слабее. В самом начале заболевания температура повышенная (39,5 — 40), держится 2-3 дня, а затем снижается до нормальной.

У наиболее крепких собак на этом заканчивается течение болезни и наступает выздоровление. У слабых — повышается температура и ухудшается самочувствие. В разгаре болезни или при начавшемся улучшении появляются поражения нервной системы.

К симптомам также относятся периодические судороги у собак.