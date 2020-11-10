В окрестностях Таллинна распространяется собачья чумка

В окрестностях Таллинна обнаружены несколько лис, зараженных собачьей чумкой, поэтому Ветеринарно-пищевой департамент просит владельцев собак убедиться, что их питомцы вакцинированы от этой болезни.
«Хотя в начале этого года мы получили несколько сообщений о случаях собачьей чумы в Харьюмаа, Тартумаа и Рапласком уезде, ситуация оставалась спокойной до конца октября. Однако в последнее время поступило несколько сообщений о больных лисицах из волостей близ Таллинна», - сказал, ведущий специалист северного региона Ветеринарно-пищевого департамента Харлес Кауп.
Распространение собачьей чумки у лисиц наблюдается в волостях Виймси, Йыэляхтме, Сауэ и Саку. Чтобы подтвердить диагноз заболевания, департамент заказал ветеринарно-пищевой лаборатории проведение тестов, и они дали положительный результат.
Собачья чумка - это очень заразное вирусное заболевание, которое угрожает прежде всего щенкам.
От момента заражения до появления первых признаков чумки происходит скрытый период болезни, который продолжается от трех до 21-го дня. В этот период болезни собака кажется здоровой, но может заражать других собак. Начало заболевания определить трудно.
Первые признаки: небольшое угнетение, вялость, легкая утомляемость, взъерошенная шерсть, уменьшение аппетита, иногда рвота, частичный отказ от работы, покраснение слизистых оболочек глаз, носа, рта, незначительное прозрачное истечение из носа и глаз, появление небольшого поноса.
Эти признаки выражены у одних собак сильнее, у других слабее. В самом начале заболевания температура повышенная (39,5 — 40), держится 2-3 дня, а затем снижается до нормальной.
У наиболее крепких собак на этом заканчивается течение болезни и наступает выздоровление. У слабых — повышается температура и ухудшается самочувствие. В разгаре болезни или при начавшемся улучшении появляются поражения нервной системы.
К симптомам также относятся периодические судороги у собак.
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