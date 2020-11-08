Найденная в волости Сауэ лиса страдала серьезным инфекционным заболеванием

Глаза лисы гноились, дыхание было тяжелым, зубы плотно сжаты, животное передвигалось с большим трудом, сообщило общество дикой природы.

Чтобы предотвратить контакт с перемещающимися по местности собаками и кошками и, следовательно, возможное распространение инфекции, лису закрыли в помещени.

Общество дикой природы попросило сообщившего об обнаружении лисы позвонить по государственному телефону экологической информации 1313, а также в общество охотников Сауэ, чтобы убить находящуюся в очень плохом состоянии лису и отправить ее в лабораторию для анализа. Лиса умерла в судорогах, все еще находясь в доме у сообщившего о ней.

Вечером, после окончания рабочего дня, Аннели Синиранд и Катрин Идла проанализировали ситуацию и решили обратиться за помощью в Ветеринарно-пищевой департамент. В сложившейся ситуации было бы безответственно просто отнести лису с явными признаками болезни в лес, так как это могло бы способствовать распространению инфекции.

Захоронение без анализа казались неправильным решением, потому что всех продолжал бы волновать вопрос, что же случилось с лисой? Общество дикой природы написало, что у лисы была очень красивая шерсть, поэтому парша изначально в качестве причины смерти была исключена.

20 октября Ветеринарно-пищевой департамент был проинформирован о ситуации, и было оказано содействие в направлении тушки лисы в лабораторию для выяснения причины ее заболевания и возможного риска заражения.

На этой неделе из департамента поступила информация о том, что у лисы, найденной в селе Йыгисоо, диагностировали собачью чумку. В конце прошлого года, в декабре 2019 года, в клинику скорой помощи была доставлена ​​лиса из волости Харку, анализ которой на собачью чуму также дал положительный результат.

Харлес Кауп из Ветеринарно-пищевого департамента написал, что в Харьюмаа, особенно в Харкуской волости, было известно несколько случаев собачьей чумки, что говорит о распространении заболевания среди диких животных.

Общество дикой природы напоминает владельцам животных, что своих собак можно защитить как от чумки, так и от бешенства, с помощью вакцинации.