В Раквере неизвестный выстрелил в кошку

В Ляэне-Вирумаа за последние несколько дней произошло два случая, связанных со стрельбой.
В пятницу, 23 октября, полиция начала уголовное производство о ненадлежащем обращении с животным, поскольку в Раквере по кошке была открыта стрельба из пневматического пистолета. Кошка получила травмы и была доставлена в ветеринарную клинику. Все обстоятельства случившегося выясняются, сообщает пресс-служба Идаской префектуры.
В воскресенье, 25 октября, Раквереское отделение полиции начало уголовное производство о тяжком нарушении общественного порядка в связи с тем, что в волости Вяйке-Маарья 21-летний мужчина выстрелил в воздух из стартового пистолета перед другими людьми. Полиция задержала 21-летнего подозреваемого.