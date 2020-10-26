В Раквере неизвестный выстрелил в кошку

В пятницу, 23 октября, полиция начала уголовное производство о ненадлежащем обращении с животным, поскольку в Раквере по кошке была открыта стрельба из пневматического пистолета. Кошка получила травмы и была доставлена в ветеринарную клинику. Все обстоятельства случившегося выясняются, сообщает пресс-служба Идаской префектуры.