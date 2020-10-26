Пн, 26.10.2020
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В Раквере неизвестный выстрелил в кошку

Пневматическое оружие. Фото иллюстративное.

ФОТО: Eero Vabamägi

В Ляэне-Вирумаа за последние несколько дней произошло два случая, связанных со стрельбой. 

В пятницу, 23 октября, полиция начала уголовное производство о ненадлежащем обращении с животным, поскольку в Раквере по кошке была открыта стрельба из пневматического пистолета. Кошка получила травмы и была доставлена в ветеринарную клинику. Все обстоятельства случившегося выясняются, сообщает пресс-служба Идаской префектуры. 

В воскресенье, 25 октября, Раквереское отделение полиции начало уголовное производство о тяжком нарушении общественного порядка в связи с тем, что в волости Вяйке-Маарья 21-летний мужчина выстрелил в воздух из стартового пистолета перед другими людьми. Полиция задержала 21-летнего подозреваемого.

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