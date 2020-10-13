Фото ⟩ Дом в эстонской деревне скрывал жуткую картину: животные сидели в плену без еды и воды

В результате беседы с обеспокоенными людьми выяснилось, что этот же дом уже знаком защитникам животных, поскольку почти год назад оттуда также вывезли неделю находившихся взаперти животных, пишет Järva Teataja.

На этот раз зоозащитникам стало очевидно, что надо также привлекать сотрудников Ветеринарно-пищевого департамента, чтобы случаю издевательства над животными дать официальный ход.

Опытные защитники животные рассказали, что видели много различных ужасов, но этот дом, который они обнаружили в Колу, потряс их.

Заглянув в окно, добровольцы увидели, что в доме заперты различные животные. Поскольку было воскресенье и сразу связаться с чиновниками Ветеринарно-пищевого департамента было невозможно, они попросили помощи в полиции, но зайти в дом было не так легко, как может показаться. На делопроизводство уходит несколько часов.

В итоге зоозащитникам удалось связаться с ведущими специалистами департамента и с их помощью попасть в дом.

Добровольные спасатели животных описывают увиденное в доме так: весь пол был в мусоре, испражнениях, моче, осколках стекол, битых бутылках и посреди этого были жаждущие пить и есть котята, кошки, щенок, собака и козы. Стояла удушливая вонь и картина была шокирующая.

Спасители вытащили из дома двух котят, которым было менее двух месяцев, двух взрослых кошек, взрослого французского бульдога, крохотного трехмесячного щенка, козла и двух коз.

Бедные животные уже пять дней были заперты в доме без воды и еды. На полу лежал наполовину заполненный мешок собачьего корма, но получить оттуда еду в лучшем случае могли собака, щенок и взрослые кошки. Для котят это слишком большие кусочки.

Хуже всего, что у животных не было никакой посуды с питьевой водой. Одна сиамская кошка была заперта в комнате, где даже не было мисок для еды и питья.

Козы ходили по кругу по кучам мусора и осколкам стекол, у них не было сена и воны.

Первым делом животным дали попить. Все кошки и собаки ринулись к мискам с водой, пили долго и жадно — это доказывает, что они долгое время были без питьевой воды.

Ветеринарно-пищевой департамент на месте оформил акт об изъятии животных: кошки и собаки отправились под опеку Союза защиты животных, коз отправили в другое безопасное место.

Животных проверили в ветеринарной клинике, состояние их здоровья было довольно плохим. У всех были внешние и внутренние паразиты, лямблии. Они были худыми, изъедены блохами и местами исцарапали себя.

У французского бульдога ужасная аллергия и он нуждается в лечении и спецпитании. Чипов у животных нет, также неизвестно, вакцинированы ли они, но, вероятно, нет.

Хозяин сказал волонтерам, что к животным ходит кормящий их человек, но никакой кормящий их человек там не появлялся, и состояние животных опровергает его слова.

Теперь спасенные животные нуждаются в еде, ветеринарной помощи, лечении, вакцинации, чипировании, кастрации и прочем. Сейчас ими занимаются за счет союза и в связи с этим защитники животных просят помощи в покрытии расходов.