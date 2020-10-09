В Ида-Вирумаа под колесами автомобиля погибли два медвежонка

«Эти двухлетние медвежата вместе с мамой жили и гуляли в Кольтсина, многие их видели и фотографировали», - говорит председатель Общества охотников Ида-Виру Марко Винни.

Вечером в среду медвежата оказались перед автомобилем на 19-м километре шоссе Йыхви-Тарту. Медведица спаслась. Винни надеется, что она не придет к шоссе искать своих детенышей.

По словам охотника, ежегодно один-два медведя погибнут на шоссе. В прошлом году погиб большой медведь примерно в том же месте, что и медвежата. Годом ранее большой медведь погиб при столкновении с автомобилем в Тойла.

"Чтобы сразу два медведя сразу погибли, такого не слышал, это довольно редко. Кабаны, косули и лоси парами попадали под машину.

В этом году в Ида-Вирумаа на дорогах больше всего погибло косуль. По оценке Винни, в округе их может быть около 50-60. На дорогу под машину выбегали также лоси.

«Есть точные места, где лесные звери выбегают на дороги: четыре-пять таких мест на шоссе Таллинн-Нарва и парочка на шоссе Тарту-Йыхви. В некоторых уездах сейчас применяется пилотный проект по отпугиванию зверей световыми рефлекторами, таким образом фары от автомобилей на дорогах будут отражаться от рефлекторов и звери будут остерегаться подходить к дороге пока на ней есть автомобили. Наш уезд в пилотный проект не вошел, но если результаты будут хорошими, то такие рефлекторы появятся и на наших дорогах», - добавляет Винни.