Житель Таллинна просит помощи в поисках пропавшего четвероногого друга

"Потерялась собака породы шиба-ину в районе улицы Вана-Куули примерно в 21:20. По полученной информации, ее видели у Hesburger на Смуули-теэ и недалеко от полицейского участка на П.Пинна утром 30 сентября, в 8:50. Отзывается на кличку Кэтсуми, у нее красный ошейник. Людей и собак не боится, сама также не кусается", - пишет обеспокоенный хозяин собаки Максим.