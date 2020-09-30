Ср, 30.09.2020
  • Барбос
  • Песики
  • Житель Таллинна просит помощи в поисках пропавшего четвероногого друга

Житель Таллинна просит помощи в поисках пропавшего четвероногого друга

В Ласнамяэ пропала собака породы шиба-ину, отзывается на кличку Кэтсуми.

ФОТО: Erakogu

Обеспокоенные хозяева собаки просят помощи в поисках: в понедельник вечером, 28 сентября в Ласнамяэ пропала их собака породы шиба-ину по кличке Кэтсуми.

"Потерялась собака породы шиба-ину в районе улицы Вана-Куули примерно в 21:20. По полученной информации, ее видели у Hesburger на Смуули-теэ и недалеко от полицейского участка на П.Пинна утром 30 сентября, в 8:50. Отзывается на кличку Кэтсуми, у нее красный ошейник. Людей и собак не боится, сама также не кусается", - пишет обеспокоенный хозяин собаки Максим.

Просим всех, у кого есть информация или кто видел изображенную на фото собаку, позвонить на номер Максима 55573481.

Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back