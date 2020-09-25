Фото ⟩ Смотрите, какой очаровательный щенок будет помогать полиции ловить преступников

Новый помощник полиции по кличке Террор. ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

"Сейчас он просто милый щенок бельгийской овчарки, но в будущем он будет задерживать опасных преступников. И имя ему было выбрано соответствующее – уже совсем скоро он станет грозой правонарушителей и они должны учесть, что им, возможно, придется познакомиться с Террором поближе", - предупредила в пятницу пресс-служба Департамента полиции и пограничной охраны.

Террор. ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

"Приехавшему на этой неделе в Эстонию из Бельгии щенку семь недель, он стал самым юным членом K-komando. К новой среде Террор привык очень быстро, успел познакомиться и с новыми коллегами, и с местом работы. У кинолога, воспитывающего Террора, дома растет еще одна молодая бельгийская овчарка, с которой уже налажены братские отношения", - добавили в полиции.

Террор уже начал проходить необходимое обучение, но пока больше всего времени у щенка уходит на сон и игру.

Сейчас в рядах Департамента полиции и погранохраны служит более 80 собак, среди них больше всего немецких и бельгийских овчарок.